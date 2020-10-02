МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российская государственная корпорация "Роскосмос" хочет создать собственный многоразовый космический корабль. Как пишет РБК, "Роскосмос" подписал соглашение с частной компанией "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС) со совместной работе над проектом.

Как пишет издание со ссылкой на соглашение о сотрудничестве двух предприятий, новый проект должен составить конкуренцию кораблю, созданному компанией Илона Маска Space X — Crew Dragon.

Если доставлять грузы на Международную космическую станцию (МКС) и возвращать корабль на Землю, то использование на Crew Dragon будет стоить порядка $150 миллионов.

У российского аналога, который планируется создать, стоимость должна составить около $69 миллионов.

Ожидается, что грузовой космический корабль получит название "Арго". В планах "Роскосмоса" и МТКС завершить работу над ним к 2024 году. Уже с 2025 года планируется обеспечить до трех пусков к МКС этого корабля в год.