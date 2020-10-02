МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует к 2023 году иметь магазины во всех российских федеральных округах, включая Дальневосточный, где ритейлер пока не работает, а также увеличить свою сеть до более 20 тысяч объектов, заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

"До 2023 года мы продолжаем развитие на восток и будем представлены во всех восьми федеральных округах. У нас будет более 20 тысяч магазинов", — сказал Шехтерман на конференция для поставщиков ритейлера DialogX5.

В компании также заявили, к 2023 году она намерена увеличить свою долю на российском офлайн-рынке продуктов питания до 15% с текущих 11%, а также ожидает роста доли в онлайн-сегменте до порядка 20%.

"Мы рассчитываем, что доля X5 в офлайн-сегменте рынка вырастет с текущих 11% до 15% к 2023 году….Мы ожидаем, что доля X5 в онлайн-сегменте станет в районе 20% к 2023 году", — сказал он на конференция для поставщиков DialogX5.