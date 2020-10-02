МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила цифровую платформу для поставщиков Dialog, говорится в сообщении компании.

"Dialog X5 станет единым входным окном для поставщиков и партнёров компании, комплексом цифровых инструментов, уже включающих аналитическую и логистическую отчетность, рекламный таргетинг и тендерную площадку", — отмечается в релизе.

Ритейлер намерен интегрировать все сервисы для поставщиков в единую систему на основе платформы Dialog. На платформе уже интегрирован ряд аналитических инструментов на основе больших данных, а также тендерная площадка и логистический сервис.

"С помощью Dialog Х5 поставщик может практически в режиме реального времени увидеть и понять своего покупателя. Это позволит корректно выстроить цикл производства и сократить долю списаний, а торговая сеть, в свою очередь, сможет контролировать снижение лояльности покупателей из-за отсутствия товаров на полке", — отметил управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков, слова которого приводятся в релизе.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.