МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Ozon подал в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявление о намерении провести первичное публичное размещение акций, его объем еще не определен, говорится в сообщении компании.

"Компания Ozon представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1, касающегося предполагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций", — говорится в сообщении.

"Количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не определены", — уточняет компания.

Стоит отметить, что акции АФК "Система", одного из основных акционеров Ozon, растут против рынка на сообщениях о возможном IPO онлайн-площадки, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.51 мск акции АФК "Система" поднимались на 2,23% и уже росли на 4% — до 22,8 рубля, при этом индекс Мосбиржи снижался на 1,97%.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году. Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК "Система" и фонд Baring Vostok Capital Partners.

По итогам второго квартала 2020 года оборот от продаж и услуг Ozon (GMV) за вычетом возвратов составил 45,8 миллиарда рублей — на 188% больше, чем годом ранее. За этот период компания обработала 14,6 миллиона заказов, показатель вырос на 132% год к году.

В июне 2020 года среднемесячная аудитория Ozon составила 42 миллиона уникальных пользователей приложения и сайта по сравнению с примерно 23 миллионами годом ранее. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров общей площадью более 200 тыс. кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тысячи населенных пунктов страны и имеет более 16 тысяч точек выдачи заказов по всей стране.