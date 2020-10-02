МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Почти половине работающих россиян нравится их работа, также 26% работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном заведении, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

По данным исследования, 48% респондентов скорее нравится их работа, 8% не нравится. У 24% она связана с умственным трудом, у 21% с физическим трудом, 3% затруднились ответить.

Также 26% граждан той же группы работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном заведении, 20% — по той, на которую они учились.

Согласно опросу, 38% россиян часто или редко перерабатывают, у 17% такого не случается. Помимо этого, 35% приходится на работе выполнять задачи, которые не входят в их прямые должностные обязанности, 21% не приходится.

При этом 37% респондентов, у которых есть работа, не бросили бы ее, если бы имели достаточно денег, 17% бросили бы.

Отмечается, что 64% опрошенных считают, что все трудоспособные люди должны работать, 31% — что, если трудоспособный человек не работает, в этом нет ничего предосудительного, 4% затруднились ответить. Кроме этого, 47% полагают, что лучше выбирать ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, а 46% — что лучше выбирать ту профессию, которая нравится, даже если за нее платят немного.

Всероссийский телефонный опрос проводился 18-20 сентября. В нем участвовали 4 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.