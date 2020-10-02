МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") временно снизил стоимость услуги возврата билета до 1 рубля, говорится в сообщении компании.

"Победа" ввела услугу возврата билета в начале марта, на фоне пандемии коронавируса. Обычно ее стоимость составляет 499 рублей.

"Лоукостер "Победа" временно снизил стоимость услуги возврата билета до 1 рубля. Забронировать услугу по символической цене можно в период 2-7 октября 2020 года для любых рейсов "Победы", — говорится в сообщении.

"Мы сделали услугу возврата фактически бесплатной, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и защищенно, бронируя билеты в октябре", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.

Услуга возврата доступна только на официальном сайте авиакомпании pobeda.aero. Она позволяет отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.