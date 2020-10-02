ПРАГА, 2 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Чешские авиалинии" из-за пандемии COVID-29 вынуждена отменить возобновленные летом рейсы из Праги в Амстердам и Кошице и сократить число полетов в Копенгаген, при этом с воскресенья 4 октября вновь открываются полеты в Москву, сообщила РИА Новости Владимира Дуфкова, официальный представитель авиагруппы Smartwings, в состав которой входят и "Чешские авиалинии".

"Из-за роста заболеваний коронавирусом в последние недели вновь резко упал интерес к авиасообщению. Анонсированное ранее возобновление полетов по ряду маршрутов мы вынуждены буквально со дня на день переносить на иные сроки, а также отменять рейсы, которые были восстановлены в летние месяцы. На этом фоне приятным исключением является запланированное на воскресенье возобновление полетов из Праги в Москву", — сказала Дуфкова.

Рейсы авиакомпании по маршруту Прага-Москва-Прага будут осуществляться два раза в неделю, по воскресеньям и средам, стоимость билетов в эконом-классе составляет 4,4 тысячи крон (около 190 долларов). Пока разрешение на полеты выдано российской стороной на 2 недели, после чего оно может быть пересмотрено, исходя из актуальной эпидемиологической обстановки в обеих странах.

"Чешские авиалинии" в октябре не возобновят, как планировали, полеты в Брюссель и Варшаву, а также до минимума снизят число рейсов в Копенгаген. Кроме того, временно прекращено сообщение с Амстердамом и Кошице. В последние недели в связи с резким ростом заболеваний COVID-19 в Чехии и включением ее многими странами в зону риска, также были прекращены полеты в Лондон, Будапешт, Франкфурт-на-Майне и Хельсинки", — сказала Дуфкова.

Представитель фирмы уточнила, что для пассажиров, зарезервировавших полет, но затем его отменивших или попавших под отмену рейса авиакомпанией, действие резервации продлено до 30 сентября 2021 года с оплатой лишь возможной разницы в цене билета.

В настоящее время "Чешские авиалинии" продолжают летать по 6 маршрутам: в Париж, Рим, Милан, Киев, Стокгольм и ранее упомянутый Копенгаген. Теперь к ним прибавится еще Москва.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ И МОРАТОРИЙ НА ДОЛГИ

По словам Дуфковой, пандемия очень серьезно отразилась на деятельности авиакомпании.

"Весной, во время первой волны коронавируса, число полетов сократилось на 95%. В июне некоторые рейсы возобновились, но общее сокращение все равно составило около 80%. Сейчас ситуация ухудшается буквально с каждым днем", — сказала Дуфкова.

Торговый оборот компании "Чешские авиалинии" в 2019 году составил 9,2 миллиарда крон (около 400 миллионов долларов), в ней работали 586 человек. В связи с критической финансовой ситуацией, возникшей в этом году из-за пандемии, компания обратилась в конце августа в пражский городской суд с предложением об объявлении для нее чрезвычайного моратория, который позволит фирме отложить на более поздние сроки выплату накопившихся в течение этого года долгов и тем самым сохранит ее от банкротства.

"Подобная возможность появилась в соответствии с принятым правительством весной этого года законом, так называемым Lex covid, который предназначен для смягчения последствий от пандемии. Городской суд Праги пошел навстречу авиакомпании и одобрил ее предложение о моратории. В соответствии с законом, он объявлен на 3 месяца с возможностью дальнейшего продления", — сказала Дуфкова.