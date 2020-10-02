МИНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, а также дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами, сообщило в пятницу госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По данным пресс-службы, президенты Белоруссии и РФ созвонились в пятницу.

"Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией. Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения — авиационного, железнодорожного и автомобильного — между двумя странами", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией.

В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов. Пока белорусская компания "Белавиа" выполняет рейсы один раз в неделю по маршруту Минск-Москва-Минск, российский "Аэрофлот" — также раз в неделю по маршруту Москва-Минск-Москва.