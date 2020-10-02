ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — ПРАЙМ. Российскому рынку туризма для восстановления после пандемии потребуется по меньшей мере два года, заявил журналистам в пятницу президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"Организованный туристический рынок работает профессионально, работает устойчиво. Он показал свою устойчивость и в период этого сложного времени. И я надеюсь, в дальнейшем, если эта пандемия, наконец, закончится когда-нибудь, он быстро будет восстанавливаться, хотя минимум два года ему точно нужно для этого", — сказал он.