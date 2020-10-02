МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, договорилась о продаже принадлежащей ей британской сети супермаркетов Asda за 6,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 8,75 миллиарда долларов), покупателями выступают инвестиционная компания TDR Capital и основатели ритейлера EG Group — братья Мохсин и Зубер Исса (Mohsin, Zuber Issa), говорится в сообщении Walmart.

Отмечается, что в рамках новой структуры собственности братья Исса и TDR Capital будут владеть контрольным пакетом акций Asda, при этом Walmart сохранит свои инвестиции в акционерный капитал компании, коммерческие отношения с ней и место в ее совете директоров. "Братья Исса при поддержке TDR Capital будут поддерживать и ускорять реализацию существующей стратегии Asda, основывающейся на обеспечении низких цен и удобства для клиентов, независимо от того, как они хотят делать покупки", — также говорится в сообщении.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами, ее завершение ожидается в первом полугодии будущего года.

Два года назад одна из крупнейших сетей супермаркетов Великобритании Sainsbury's сообщила о планируемом слиянии с конкурирующей сетью Asda, подразделением Walmart. Предполагалось, что в результате слияния Walmart получит около 2,9 миллиарда фунтов и 42% общей доли объединенных компаний. Вся стоимость покупки оценивалась в 7,3 миллиарда фунтов (9,4 миллиарда долларов).

Однако тогда Управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании заблокировало слияние, поскольку пришло к выводу, что это приведет к росту цен в магазинах, в том числе в онлайновых, а также на многих АЗС по всей стране.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). У компании более чем 11,6 тысячи магазинов, расположенных в 27 странах мира. Asda, основанная в 1965 году в Великобритании, входит в сеть Walmart, торгует продуктами питания, одеждой и другими бытовыми товарами. У неё около 600 магазинов магазинов в Великобритании.