МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Правительство России, как единственный акционер РЖД, решило не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год, а только по привилегированным, следует из распоряжения кабмина.

В частности, на дивиденды по префам выплачивается 2,7 миллиарда рублей. РЖД размещали префы в пользу единственного акционера РЖД — правительства РФ. Бумаги были оплачены средствами ФНБ, которые привлекаются на реконструкцию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей (Транссиб). Доходность по префам выплачивается дивидендами РЖД.