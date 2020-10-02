МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует до 8 октября собирать заявки инвесторов на акции компании в рамках вторичного размещения (SPO), рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, организатор сделки не дает какого-либо ориентира по цене размещения. "Нет никакого ориентира", — сказал он.

"Аэрофлот" 21 сентября объявил о начале вторичного публичного размещения, в ходе которого планирует разместить до 1,7 миллиарда акций. В целом компания рассчитывает привлечь не менее 80 миллиардов рублей.

Государство примет участие в SPO в объеме, необходимом для сохранения доли в компании не менее текущей — 51,17% акций. По данным компании, акционеры "Аэрофлота" по преимущественному праву подали заявки на покупку 987 миллионов акций, в том числе государство — на 869,9 миллиона.

В пятницу "Аэрофлот" начал сбор заявок на SPO по открытой подписке, предложив институциональным инвесторам бумаги на сумму около 39 миллиардов рублей. Начиная с этого дня, компания также проведет ряд встреч с инвесторами. Цена предложения будет определена советом директоров компании после приема заявок. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Целью предложения является повышение ликвидности группы "Аэрофлот" на фоне негативного влияния пандемии коронавируса. "Аэрофлот" планирует использовать привлеченные средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки, сообщила компания.