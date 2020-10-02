МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка пройдет с 15 октября до 5 декабря, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

В ведомстве подчеркнули, что Ростуризм продолжает работу по расширению возможностей для доступного и круглогодичного отдыха внутри страны в осенне-зимний период.

"Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Таким образом, продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно", — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.

"Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники, и граждане смогут доступнее провести Новый Год и Рождество", — отметили в пресс-службе.

Условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).

Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.