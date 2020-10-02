МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Все нижние полки в новом плацкарте, презентованном в РФ в пятницу, можно складывать в два кресла и столик между ними, сообщил разработавший дизайн состава российский национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАб.

Холдинг РЖД вместе с российским производителем "Трансмашхолдингом" в пятницу показали в Москве прототип нового плацкартного вагона в натуральную величину с более длинными полками (180 сантиметров), со шкафами, перегородками и другими новшествами.

"Все нижние полки можно трансформировать в два кресла и столик между ними. Конструкция аналогичная той, что раньше была доступна лишь пассажирам нижних боковых мест, которые могли с удобством общаться тет-а-тет", — цитирует компания слова шеф-дизайнера 2050.Лаб Алексея Шаршакова.

Он добавил, что в представленном вагоне пассажиры верхних полок могут удобно сидеть на своих местах.

Места в новом плацкарте расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом "купе" и по две "боковушки". Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны раздвижные окошки, которые можно отодвинуть. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Длина полок составляет более 180 сантиметров вместо стандартных чуть более 170 сантиметров.

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов отмечал, что вагон выполнен в габарите "Т" и имеет увеличенный, в сравнении со стандартным подвижным составом, размер. Из-за этого, вагон гораздо шире, чем те, которые сейчас эксплуатируются на сети РЖД. Благодаря этому увеличена длина пассажирских полок и общее пространство внутри вагона, появились дополнительная санитарная комната и сервисная зона для работы проводников, дополнительное пассажирское купе и место для хранения белья. РЖД планируют запустить первые такие плацкарты во второй половине 2021 года на южном направлении.