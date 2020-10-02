МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи в пятницу, обновив минимум с 24 июля на резко негативном внешнем фоне и дивидендных отсечках, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов сократился на 1,29%, до 2952,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,25%, до 1148,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск рос на 91 копейку, до 78,27 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 91,61 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 3,27% — до 39,59 доллара за баррель.

За неделю индекс Мосбиржи потерял 1,6%.