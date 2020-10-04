МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Главный фактор, влияющий на подорожание товаров и продуктов в России этой осенью – рост курсов мировых валют по отношению к рублю. С начала лета доллар подорожал к рублю примерно на 15%. Учитывая структуру российской экономики, опрошенные "Прайм" эксперты ожидают, что цены на импортные товары к зиме вырастут на аналогичную величину плюс на размер инфляции в районе 2-3%. Любимое мороженое Путина подорожает на 25-30%

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ

Больше всего рост коснется отраслей, традиционно зависимых от зарубежных производителей. Прежде всего это автомобильный сектор и продукция химической промышленности. Довольно сильно вырастут цены на производимые за рубежом продукты питания и лекарства, считает вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник" Владимир Нерюев.

"Потребительская электроника начнет заметно дорожать спустя месяц-два после резкого скачка курса, что связано с наличием складских запасов и высокой конкуренцией среди ритейлеров. Коррекцию цен на импортируемые товары на аналогичную величину стоит ждать в октябре-ноябре", — добавляет аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Рост цен неизбежен и в интернет-торговле, причем задолго до ожидаемого подорожания в этом сегменте. Согласно планам Минфина, с 1 января 2021 года беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах может снизится до 50 евро, а с 1 января 2022-го — до 20 евро.

"В таких условиях ожидается рост спроса со стороны покупателей в последние месяцы этого года, когда налог не такой большой. На этом фоне часть игроков рынка e-commerce может заведомо повысить цены, чтобы компенсировать падение покупок в начале 2021 года, когда налоговая база для физических лиц существенно вырастет", — объясняет Нерюев.

ПРОДУКТЫ

Скорого роста цен на полностью российские товары, в том числе, продукты питания тоже не избежать, к тому же по статистике это и так происходит именно осенью. А в этом году к прочим факторам добавляются последствия от коронаврирусной рецессии, которые лишь ускорят удорожание, отмечают эксперты.

Кроме того, сезонный фактор традиционно влияет на постепенный рост стоимости плодоовощной продукции. Из продуктов питания, подверженных наибольшему удорожанию, Миронюк выделяет хлеб и муку, так как последствия карантинных ограничений отразились на фермерах и крупных агрохолдингах. Стало известно, какие российские продукты популярны за рубежом

До конца года минимум на 15% вырастут розничные цены на сахар, прогнозирует гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов. "Основными драйверами для роста цен стали сокращение размера посевов и урожайность ниже, чем в 2019 году. Есть высокая вероятность того, что до конца года сахар выйдет на уровень 40-45 рублей по оптовым ценам", — отмечает эксперт.

Неурожайный год удался и для подсолнечника – почти на четверть ниже прошлогоднего. Бутылка растительного масла на полке рискует подорожать на 20%. "Ко всему прочему подсолнечное масло – один из ключевых экспортных товаров в России. Производителям будет выгоднее продавать товар на экспорт, тем более, курс доллара в последнее время бьет рекорды", — считает Плугов.

"Плохая путина лососевых на Дальнем востоке скажется на повышении цены красной рыбы и икры. Яблоки, картофель очевидно станут дороже, чем в аналогичном периоде прошлого года", — добавляет Миронюк.

АВТОМОБИЛИ

По данным "Автостата", за весь 2020 год в среднем по рынку цены вырастут примерно на 10%. Производители вынуждены повышать их из-за падения курса рубля, удорожания импортных компонентов, а также из-за финансовых потерь, которые принесла пандемия. При этом эксперты ожидают одинаковое подорожание как российских автомобилей, так и иномарок.

К слову, многие автопроизводители уже подняли цены на самые востребованные модели – корректировка составила от 10 до 100 тысяч рублей. Так, например, новый Volkswagen Polo подорожал на 29 тысяч рублей, а Touareg и Tiguan прибавили по 100 тысяч рублей, — приводит данные генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Он отмечает, что к концу года автомобили подорожают еще на 5 —10%. К примеру, "Автоваз" планирует увеличить цены на весь модельный ряд до конца 2020 года в среднем на 2-3% (около 15 000 рублей), а BMW 3 серии осенью прибавят в цене около 50 000 рублей.

"Ожидание второй волны пандемии отразилось на работе автоконцернов, которые пока не успели восстановится после первого режима изоляции – вынужденный простой производители пытаются компенсировать повышением цен и отменой большинства выгодных акций при покупке авто", — заключил Мигаль.