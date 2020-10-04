ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт — ПРАЙМ. Финляндия останется без туристов в грядущем зимнем сезоне, под угрозой увольнения 140 тысяч человек, работающих в туриндустрии, если правительство страны продолжит придерживаться самой жесткой ограничительной политики в Евросоюзе, заявил генеральный директор авиакомпании Finnair Топи Маннер.

На протяжении последних месяцев Маннер открыто критикует действия правительства по ограничениям на туризм, которые самым негативным образом сказываются на деятельности Finnair.

"С начала августа до конца сентября в аэропорту Хельсинки было проверено почти 6,5 тысячи пассажиров, из которых 68 были признаны COVID-положительными. Возможны безопасные путешествия. Хельсинки-Вантаа не является источником вируса для Финляндии", — отметил Маннер в интервью телеканалу MTV3.

Генеральный директор отметил, что рекомендация о двойном тестировании туристов на коронавирус или 14-дневный карантин, введённые с 1 октября кабмином страны, ставят крест на зимнем сезоне в Лапландии и индустрии туризма в стране, где пока ещё работают 140 тысяч человек.

"Два теста во многом мешают поездкам на отдых. Мы очень обеспокоены ситуацией в туристической сфере", — заявил Маннер.

Он в очередной раз призвал чиновников правительства следовать рекомендациям Евросоюза, а не изобретать собственные, самые строгие ограничения в ЕС. По рекомендациям Евросоюза разработана "светофорная" модель для туризма. Помимо "зеленых", благополучных по эпидобстановке стран, есть "жёлтые" с заболеваемостью от 25 до 80 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней. Резиденты из этих стран могут совершать туристические поездки при наличии одного отрицательного теста на COVID-19 без карантина.

Также Маннер напомнил, что действия кабмина ставят под угрозу конкурентное преимущество Finnair и Финляндии как хаба между Европой и Азией, а пассажиры в текущих ограничениях выбирают других перевозчиков, что крайне негативно сказывается на развитии финской отрасли.

Перевозчик сообщал ранее, что из-за ограничений вынужден пересмотреть уже объявленную лётную программу на октябрь и сократить её с 200 ежедневных рейсов до 70-80.

Правительство Финляндии пересматривает каждые 14 дней списки стран, рекомендованных для туризма, периодически добавляя или удаляя страны. Данные рекомендации критически влияют на туристический поток и заставляют Finnair регулярно пересматривать полётную программу сокращая или добавляя количество рейсов по различным направлениям.