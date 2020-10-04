МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков, это защитит права граждан, купивших квартиру с отделкой, и поможет урегулировать конфликты при изменении площади жилья, сообщается на сайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением внёс изменения в правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков, который помогает в решении проблем участников долевого строительства", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в распоряжении указано, что таким образом фонд гарантирует гражданам завершение строительства жилья или возврат средств при банкротстве застройщика. Расходы фонда финансируются из госбюджета, а правила предоставления субсидий регулирует правительство. С помощью господдержки фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком.

"Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", вступивших в силу в июле 2020 года.