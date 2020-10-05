НОВОСИБИРСК, 5 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба в первом полугодии 2020 года возбудила 20 картельных дел на фармацевтическом рынке России, в ближайшее время ожидается еще ряд громких дел, заявил журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Он пояснил, что в этом году рост цен на лекарства вызван несколькими причинами, в том числе нарушением из-за пандемии международных экономических связей России и повышенным спросом на лекарства, однако "в мутной воде всегда пытается кто-то поймать рыбку".

"Только за первое полугодие 2020 года возбудили 20 картельных дел на фармацевтическом рынке, когда компании договаривались между собой с целью повышения цены на лекарства и лекарственные средства, и это далеко не все. Мы сейчас с Сергеем Григорьевичем (Гаврилов, глава УФАС по Новосибирской области — ред.) обсудили расследование одного крупного картеля, корни которого нашли здесь, в Новосибирской области, но на самом деле он охватывает практически всю Россию. Принято решение, что центральный аппарат ФАС будет дальше проводить проверки по этому делу", — сказал Тенишев.

Также ФАС выявила ряд крупных фармацевтических картелей, которые действуют на территории Красноярского края, один из них, по его словам, охватывает половину страны и имеет миллиардные обороты.

"Думаю, что до конца года у нас будет еще целый ряд достаточно больших и громких дел. К сожалению, многомиллионные штрафы и уголовная ответственность кого-то останавливает, а кого-то нет", — отметил Тенишев.