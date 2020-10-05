МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Отправиться в поездку по программе кешбэка ее участники смогут с момента начала продаж туров, который намечен на 15 октября 2020 года, объявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря, в течение более полутора месяцев, все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы", – приводятся слова Догузовой в сообщении пресс-службы Ростуризма.

"В поездки можно будет отправиться с момента старта продаж 15 октября и вернуться до 10 января 2021 года", — уточнила глава ведомства.

Она еще раз обратила внимание, что изменились правила получения возврата за поездки.

"Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими, удобными и доступными для наших граждан, учли пожелания туристов. Теперь в программе участвуют поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Мы убрали требование по минимальной стоимости тура или проживания, необходимое для получения кешбэка. Теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей", – напомнила руководитель Ростуризма.

Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка: теперь частичный возврат средств можно получить за туры по России до 10 января 2021 года. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа, а поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.