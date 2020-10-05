МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией, и на разговоры о "второй волне" коронавируса, ресторанные холдинги и владельцы гастромаркетов не будут отказываться от запланированного открытия новых точек, сообщили некоторые из них РИА Недвижимость.

На время карантина ресторанный холдинг Ginza Project Moscow дал всем своим точкам общепита арендные каникулы, понимая, что это поможет арендаторам выстоять в сложные времена и быстрее восстановиться после снятия ограничений, отмечает партнёр и генеральный директор холдинга Максим Ползиков.

"Так и вышло: все открылись, а показатели и выручки, и посещаемости восстановились достаточно быстро и по состоянию на конец сентября не уступают прошлогодним", — отмечает он.

После снятия ограничений показатели по выручке и посещаемости быстро достигли докризисного уровня, отмечают и в группе компаний "Киевская Площадь", владеющей московским гастрономическим кварталом.

"К счастью, период самоизоляции прошел без сокращений, и мы смогли сохранить персонал полностью. Несмотря на закрытие некоторых корнеров, сейчас практически нет свободных арендных площадей, потому что их заняли новые арендаторы. Мы точно не планируем приостанавливать открытие новых корнеров и концепций", — рассказали в "Киевской площади".

При этом в ресторанном холдинге Tigrus (сети Osteria Mario, "Швили" и другие) с прошлой недели наблюдают тенденцию к снижении выручки. "Если ранее, сразу после открытия ресторанов после карантина, прослеживался её рост (на 38-й неделе мы вышли на уровень выручки около 104% от прошлого года), то за последнюю неделю этот показатель резко снизился до 85%", — говорит сооснователь холдинга Хенрик Винтер. По его мнению, это напрямую связано с мерами, которые были приняты для того, чтобы предотвратить "вторую волну" коронавируса, и с резким скачком числа заболевших.

Вместе с тем, сегмент доставки сейчас показывает рост и, по прогнозам Винтера, в ближайшие недели будет увеличиваться.

"Что касается открытия новых ресторанов, я надеюсь, что даже с учетом всего происходящего мы сможем в ближайшие полгода удвоить количество наших открытий от планового", — комментирует сооснователь Tigrus. По его словам, с октября и до конца года в холдинге рассчитывают открыть шесть ресторанов.

"Помещения, которые мы сейчас ищем, и те, с которыми заключаем договора аренды, запустим уже в первом квартале следующего года", — подытожил он.

Делать какие-то долгосрочные прогнозы относительно эпидемиологической ситуации сейчас рано, говорят во владеющей в том числе и ресторанными проектами группе компаний "Ташир".

"Показатели в целом благоприятные. Произошла небольшая ротация арендаторов, но в ходе работы были привлечены новые и интересные ресторанные концепции. Планы по открытию новых заведений не менялись", — сообщили в пресс-службе группы.

В намерениях "Ташира" осталось расширение существующего фуд-холла Gastroport в Сочи, а также открытие двух новых пространств в других городах России, отметили в компании.