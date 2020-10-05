МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость вторичного жилья в крупных городах России будет расти до конца года: цена квадратного метра может увеличиться еще на 4-5%, говорится в сообщении портала "Мир квартир", проанализировавшего рынок в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек.

"Вторичные квартиры дорожают не такими темпами, как на "первичке", но общая тенденция обозначается к дальнейшему повышению стоимости. Мы прогнозируем в ближайшие месяцы плавный рост цен на "вторичке", тем более, что ставки по ипотеке снизились и в этом сегменте. По итогам года рост "квадрата" на регулярном рынке может составить до 4-5%, а если национальная валюта продолжит ослабляться, то и до 6-7% в рублях", – указывается в сообщении.

В нем добавляется, что с начала года квадратный метр вторичной недвижимости подорожал в среднем на 2,2%.

Как указывается в сообщении, в третьем квартале 2020 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке российского жилья увеличилась на 1,4%. Всего за три месяца недвижимость подорожала в 61 городе. В лидерах — Магнитогорск (+4,7%, до 33,3 тысячи рублей за "квадрат"). Прирост на 4,2% показал Череповец (до 44,8 тысячи рублей за "квадрат"), на 4,1% — Севастополь (до 99,2 тысячи рублей за "квадрат"), на 3,9% — Челябинск (до 41,1 тысячи рублей за "квадрат"). В Москве, Нижнем Новгороде и Тольятти "вторичка" прибавила 3,4% за квадратный метр.