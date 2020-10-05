МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Росавиация планомерно проводит переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении рейсов, вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиавластей не обсуждается, сообщили журналистам в российском Минтрансе.

Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

"В рамках имеющихся поручений оперштаба правительства РФ Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается", — сказали в Минтрансе.