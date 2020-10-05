ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в октябре открывает рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в турецкие Стамбул и Анталью на весь зимний период, сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

"В зимнем расписании авиакомпании "Уральские авиалинии" появятся два новых прямых регулярных рейса в Турцию из подмосковного Жуковского. Рейсы в Стамбул будут вылетать по понедельникам, четвергам и субботам с 22 октября, в Анталью – с 18 октября по пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Южную Корею, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.

При этом первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в понедельник предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

В российском Минтрансе после этого заявили, что Росавиация планомерно проводит переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении рейсов, вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиавластей не обсуждается.