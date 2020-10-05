МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором выразила полную поддержку тех инициатив, поступивших из Совета Федерации, которые касаются освобождения турфирм от налогов до конца года, и предложила продлить эти льготы до конца первого квартала 2021 года, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В пятницу глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил письмо Мишустину с предложением продлить меры поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере туризма, с учетом последствий от пандемии коронавируса — в виде освобождения их от уплаты налогов за третий и четвёртый кварталы, а также переноса налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

"В письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, ассоциация просит премьера Мишустина рассмотреть возможность освободить турфирмы "от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца первого квартала 2021 года", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.

Собеседница агентства подчеркнула, что туристический бизнес полностью поддерживает эту инициативу, но считает, что налоговые каникулы могут быть применены не только к МСП, но ко всем участникам туристического рынка: туроператорам, операторам речных круизов, турагентствам, отелям и так далее. При этом она пояснила, что труднее всего из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, пришлось тем компаниям, которые занимаются приемом иностранных туристов, поскольку въездной турпоток полностью иссяк.

"Год сложный для всех, кто работает в туризме. Но операторам по въездному туризму пришлось в этом году особенно сложно. Поэтому мы просим отмены налоговых платежей или как минимум отсрочки еще на несколько месяцев для всех предприятий туриндустрии, но особенно подчеркиваем острейшую необходимость этих мер для тех, кто работает во въездном туризме", – сказала представитель АТОР.

Ломидзе также напомнила, что с начала коронавирусного кризиса в АТОР неоднократно подчеркивали, как важно предоставить турфирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за текущий год, а не предоставлять отсрочку налоговых платежей. "Отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом и, соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в компаниях", — заключила она.