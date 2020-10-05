Стало известно, когда вакцину "Спутник V" введут в гражданский оборот
ОРЕНБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Ввод вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот планируется в последних числах октября или начале ноября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что непосредственно ввод в гражданский оборот начнется в последних числах октября или первых числах ноября", — сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что запрос на вакцину от коронавируса, как внутри России, так и за рубежом очень высокий.
https://1prime.ru/business/20201005/832114608.html