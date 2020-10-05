МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров Москвы сократилась на 25% по сравнению со среднегодовым показателем посещаемости 2019 года, заявил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках круглого стола "Изменения системы агломераций в связи с переходом на удаленную работу".

"После ограничений посещаемость торговых центров заметно восстановилась в сравнении с моментом "жестких" ограничений, но в то же время по сравнению со среднегодовым посещением прошлого года мы на 25% ниже. Думаю, что мы уже не увидим в этом году выхода посещаемости торговых центров на докризисный период", — сказал он.

По словам Пуртова, основной причиной этого явления стало замещение посещения торговых центров онлайн-торговлей.

"Хотелось бы также отметить, что вакантность в складском сегменте сократилась до исторических минимумов и составила 2,2% на конец третьего квартала текущего года", — добавил Пуртов.

Как ранее рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании Cushman & Wakefield, прогноз экспертов по уровню трафика в московских торговых центрах на декабрь 2020 года — 80% от показателей аналогичного периода прошлого года. Также в компании ожидают увеличения доли вакантных площадей с 8% до 10-13%. В конце 2021 года прогнозируется посещаемость на уровне декабря 2020-го и снижение доли пустующих площадей до 9%.