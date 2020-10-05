МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ипотечный кризис в России пока не может произойти, поскольку спрос на такие кредиты подогревается ожиданием долгосрочного снижения курса рубля и возможностью приобретения инвестиционного жилья, такое мнение высказал РИА Новости гендиректор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на доцента РАНХиГС Сергея Хестанова написала, что сочетание таких факторов как падение доходов населения, растущие объемы выдачи ипотеки и рост цен на недвижимость способны через год-два привести к кризису на ипотечном рынке.

По словам Дроздова, сейчас наблюдается "странная картина" — идет рост кредитования покупки квартир с одновременным ухудшением состояния заемщиков. "По идее это, действительно, может образовать "кредитный пузырь" с последующим резким падением цен на жилье и разорением заемщиков. Это было бы так, но не в России и не сейчас", — заявил эксперт.

По его словам, с одной стороны, спрос подогревается ожиданием долгосрочного (два-три года) снижения рубля, что вызывает рост цен, и покупающие жилье для себя торопятся с покупкой.

"С другой стороны — инвестиционное жилье в городах-миллионниках также испытывает повышенный спрос, так как действующая госпрограмма ипотеки по 6,5% позволяет купить недорогую квартиру на будущее и закрыть ее на замок (или сдавать). Налоги пока невысоки, хотя квартплата продолжает расти, но большинство участников рынка пока не воспринимают ее как скрытый налог на имущество", — пояснил эксперт.