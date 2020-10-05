МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ/ Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны и смогут воспользоваться ими при возобновлении авиасообщении; в частности, допуск на рейсы в Танзанию получила авиакомпания "ЮТэйр", следует из приказа Росавиации и слов представителя ведомства.

Среди 24 стран есть как те, авиасообщение с которыми уже восстановлено, так и те, полеты в которые пока не разрешены. В соответствии с приказом Росавиации, перевозчики получили допуски в следующие открытые страны: Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, ОАЭ, Турция, Танзания; и следующие закрытые: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Чехия, Узбекистан.

"ЮТэйр" (Utair), в частности, получила допуск на рейсы в Танзанию (Занзибар). Полеты в эту страну были разрешены с августа, однако пока регулярных рейсов туда нет. "ЮТэйр" сообщала, что рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию.

"Решением межведомственной комиссии по допуску перевозчиков от 18 сентября 2020 года российским авиакомпаниям… предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств. При этом Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации… Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", — сказала представитель Росавиации.

Авиакомпании также получили допуски на чартерные полеты в шесть стран — Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию, на Кубу.