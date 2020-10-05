МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb договорилась о покупке биотехнологической компании MyoKardia за 13,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Bristol-Myers.

По условиям соглашения Bristol Myers Squibb заплатит по 225 долларов за каждую акцию MyoKardia, расчет будет осуществлен в денежных средствах. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, ее завершение ожидается в четвертом квартале 2020 года.

MyoKardia — биотехнологическая компания, которая занимается разработкой направленных методов лечения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. "В результате сделки Bristol Myers Squibb приобретет права на mavacamten — возможно, первое в своем классе сердечно-сосудистое лекарство для лечения обструктивной гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), тяжелого хронического сердечного заболевания", — отмечается в релизе.

Акции MyoKardia в ходе предварительных торгов в США дорожают на 59%, цена бумаг Bristol Myers Squibb снижается на 0,6%.

Bristol Myers Squibb — американская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Производит рецептурные фармацевтические препараты и биопрепараты в нескольких областях. Основана в 1887 году.