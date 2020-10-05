МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Подорожание сахара в рознице эксперты связывают с плохим урожаем сахарной свеклы в текущем году, а также с ослаблением курса рубля. Кроме того, во второй половине прошлого года цены на сахар были крайне низкими по ряду факторов, и теперь производителям нужно увеличивать прибыль. Поэтому к концу года сахар в рознице может подорожать как минимум на десять рублей за килограмм. Эксперты объяснили, почему сахар подорожал

За последнюю неделю сентября в России заметно выросли потребительские цены на сахар-песок – на 3,1%. Подорожание на более чем 4% отмечено в 25 субъектах страны, в том числе в Ростовской и Тамбовской областях – на 8,0% и 7,7% соответственно, следует из данных Росстата

ФАКТОРЫ РОСТА

Цены на сахар в России начали расти по совокупности причин. Во-первых, это серьёзный неурожай сахарной свеклы. "Из-за засухи и других природных катаклизмов урожай сахарной свеклы оказался намного ниже прошлого года. Это сначала сказалось на ситуации на юге, где первыми начинают сбор урожая, а затем и в средней полосе России", — объясняет генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Для примера, в Ростовской области, где к 23 сентября уборка началась в трех из восьми свеклосеющих районах, урожайность составляет 223 центнеров с гектара против 349 центнеров с гектара годом ранее. По предварительным прогнозам, валовый сбор сахарной свеклы может составить порядка 33,2 – 33,5 млн тонн, что близко к результату валового сбора 2014 года, приводит статистику управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Недостаток урожая сахарной свеклы приводит к снижению объемов переработки и соответственно к росту себестоимости сахара. Этот фактор приведет к росту цен сначала в опте, а затем с временным лагом и в рознице. На полках магазинов мы можем ожидать роста цен на сахар-песок на 3-4% в зависимости от региона, а где-то и на 8%, добавляет эксперт. В России цена на сахар побила пятилетний рекорд

Еще один фактор, влияющий на цены, связан с тем, что во второй половине 2019 года цены на сахар-песок были крайне низкими и находились в пределах 33-41 рублей за килограмм. "Часть сахарных заводов потерпели убытки, кроме того, мировые цены на сахар тоже были на низких значениях", — говорит заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Сейчас экспортные цены на сахар начали расти, и Россия наращивает поставки за рубеж в 5,8 раз. Таким образом рынок отыгрывает искусственное "замораживание" розничных цен в начале года – тогда из-за пандемии производители были вынуждены отказываться от их повышения, несмотря на то, что в оптовом звене стоимость килограмма сахара росла.

Сейчас оптовое звено продолжает восстанавливаться после рекордного падения в 2019-2020 годах, и опт постепенно догоняет розницу, добавила эксперт.

И, наконец, третья причина роста цен на сахар – это стремительное падение курса рубля. "Когда рубль ослабевает, конкурентоспособность российского белого сахара на международном рынке увеличивается. А в условиях ограниченного предложения рыночные силы начинают играть на ограничение возможного экспорта, удержание сахара внутри страны" – объясняет Рылько.

КУРС НА УДЕШЕВЕНИЕ

Но эта логика рынка может работать и в обратную сторону. В том случае, соседние с Россией страны (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия) беспошлинно закупят сахарный сырец (сахарный тростник), есть вероятность, что вокруг России образуется "пояс" относительно дешевого белого сахара – по 35 рублей в рознице, что дешевле, чем наш свекловичный сахар в России к настоящему времени.

Поскольку в соседних странах России могут образовываться запасы достаточно конкурентоспособного белого сахара, рост оптовых цен на этот продукт в нашей стране остановится – они стабилизируются или даже пойдут вниз, объясняет Рылько.

"В результате товарные потоки могут и развернуться и в сторону России, что прямо или косвенно начнет остужать внутренние российские цены на сахар от перегрева", — считает Рылько.

ПРОГНОЗ ПО ЦЕНАМ

По данным Росстата, средние оптовые цены на сахар в России в августе 2019 года составляли порядка 27,7 рубля за килограмм, в августе 2020 года — около 28,6 рубля за килограмм. Средняя цена в рознице в августе — 37,8 рубля за килограмм, а год назад она составляла 39,5 рубля за килограмм. Таким образом, в среднем разница между оптом и розницей составляла около 10 рублей за килограмм.

К концу года розничные цены на сахар могут вырасти на 15%, прогнозирует гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов. "Основными драйверами для роста цен стали сокращение размера посевов и урожайность ниже, чем в 2019 году. Есть высокая вероятность того, что до конца года сахар выйдет на уровень 40-45 рублей по оптовым ценам", — отмечает эксперт.

А если 10-рублевая разница в цене между оптом и розницей сохранится в ближайшие месяцы, можно предположить, что розничные цены на сахар-песок будут колеблется в районе 50-55 рублей за килограмм к концу года.