МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Число россиян, у которых за время пандемии коронавируса сократилась зарплата по разным причинам, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование компании, сократилась заработная плата у 4,6 миллиона граждан России.

При этом доходы россиян были снижены по разным причинам:

2,4 миллиона сотрудников брали отпуск без сохранения зарплаты,



1,23 миллиона человек работали неполное время,



948 тысяч человек были в простое из-за пандемии и введенных властями страны ограничительных мер.

Заработная плата с марта текущего года сократилась у 6,2% всех работающих россиян.

По мнению экспертов, это максимальный показатель с 2013 года. Если сравнивать с прошлым годом, то на 22% больше граждан РФ, у кого снижены зарплаты.

Говоря о регионах страны, самый высокий уровень неполной занятости во втором квартале текущего года был зафиксирован в Ненецком автономном округе: 15% от рабочей силы.

На втором месте — Чукотский автономный округ — 12,6%.

На третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 9,3%.