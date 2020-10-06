МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Совет директоров ритейлера бытовой техники "М.Видео" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 30 рублей на одну акцию из нераспределенной прибыли по итогам прошлого 2019 года.

Об этом во вторник сообщает компания.

"Выплатить из нераспределенной чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО "М.Видео", — говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 9 ноября в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра для участия в нем — 16 октября.

Акционеры "М.Видео" на годовом собрании 22 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. В декабре прошлого года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля на акцию).

По итогам 2014 года ПАО "М.Видео" выплатило дивиденды в размере 4,854 миллиарда рублей, за 2015 год — 3,595 миллиарда рублей. По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания дивиденды не платила.