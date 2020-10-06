МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Годовой оборот поддельной косметики и парфюмерии в России достиг 10,9 миллиарда рублей, основная часть продаж контрафакта пока приходится на традиционную торговлю, хотя по парфюму уже почти половина идет через интернет, следует из исследования BrandMonitor.

"Объем рынка контрафактной декоративной косметики (5,3 миллиарда рублей) и парфюма (5,6 миллиарда рублей) во второй половине 2019 года — первой половине 2020 года составил более 10 миллиардов рублей", — говорится в документе.

По поддельной косметике 69% продаж происходит через офлайн-каналы, тогда как через интернет (социальные сети и маркетплейсы) — только 31%. По парфюму доля онлайн-торговли выше — 47% против 53% у традиционной розницы, включая магазины, рынки, киоски в переходах метро.

"В социальных сетях контрафактный парфюм и косметику реализует более 70% аккаунтов (31 тысяча из 44 тысяч). Из общего числа "продающих" постов 85% предлагают приобрести поддельную продукцию (595 тысяч из 700 тысяч). При этом средняя стоимость оригинального парфюма составляет около 3500 рублей, почти в 4 раза ниже стоимость неоригинальных духов – 800 рублей. Разница между оригинальной и контрафактной косметикой так же значительна: средняя цена оригинала составляет 500 рублей, подделки – 250 рублей", — отмечают авторы исследования.

Они также провели в марте 2020 года онлайн-опрос 1000 россиян, согласно которому большинство из них осознанно покупают контрафакт. "Среди покупателей поддельной косметики 76% отметили, что осознавали факт приобретения контрафакта; среди покупателей поддельного парфюма аналогичный ответ дали 77% опрошенных", — подытожили аналитики.