МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сеть частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система") запустила клинические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "Медси" сообщает о запуске клинических исследований вакцины "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Партия вакцины, произведенная на зеленоградском заводе "Биннофарм", входящем в фармацевтический холдинг АФК "Система", поступила в "Медси" для проведения пострегистрационных испытаний", — говорится в релизе.

Бесплатная вакцинация проводится на базе одного из клинико-диагностических центров в Москве. Первая группа вакцинируемых насчитывает порядка 500 человек, всего планируется привлечь до 2 тысяч добровольцев. Возраст добровольцев — от 18 лет, общая длительность исследования составит 180 дней.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Группа компаний "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, входит в холдинг АФК "Система". Сеть "Медси" включает, в частности, 27 клиник в Москве и Московской области и 18 — в других регионах страны, два санатория, службу скорой медицинской помощи. Выручка компании в 2019 году составила 22,3 миллиарда рублей.