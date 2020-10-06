МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Граждане РФ в сентябре вновь стали тратить на товары и услуги меньше уровня аналогичного периода прошлого года — на 0,8%, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

"По итогам сентября изменение расходов домохозяйств составило минус 0,8% год к году", — подсчитали аналитики. При этом месяцем ранее, в августе, траты россиян на товары и услуги превышали прошлогодний уровень на 0,4%, ломая было понижательную тенденцию более ранних периодов.

При этом в месячном выражении темпы роста расходов на продукты в сентябре снизились на 3 процентных пункта, до 2,7%, а на продовольственные товары — на 4,3 процентного пункта, до 3,7%. А траты на услуги в сентябре по-прежнему оставались в отрицательной зоне, хотя падение по сравнению с августом сократилось на 1,4 процентного пункта и составило 13%.

И согласно самым последним данным, на неделе с 28 сентября по 4 октября, потребительские расходы продолжили снижение — на 0,7%. Одновременно индекс потребительской активности опустился до 75,9 с 77,2 пункта, что, по мнению аналитиков "Сбера", свидетельствует о некотором сокращении разнообразия в потреблении в ответ на риски, связанные с коронавирусом.