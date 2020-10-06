МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. ООО "Альянс Алтын" (входит в ГК "Русская платина") на фоне беспорядков после парламентских выборов в Киргизии перенесет на неопределенный срок запуск золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй после проникновения на объект посторонних, сообщили РИА Новости в "Русской платине".

"Размеры ущерба пока не ясны, будут установлены после того, когда все успокоится", — сообщил собеседник. В компании подтвердили сообщения местных СМИ, что на производственном объекте ограблен склад, подожжено здание, избит генеральный директор предприятия "Альянс Алтын".

Ранее сообщалось, что "Альянс Алтын" приостановило работы на месторождении в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию режимного объекта — производственного участка "Джеруй".

В Киргизии после парламентских выборов начались массовые протесты. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов голосования, чем спровоцировал массовые беспорядки. В столкновениях, по данным местного минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.

"Русская платина" планировала в октябре текущего года запустить в производство ЗИФ Таласского золоторудного комбината (ТЗРК) на месторождении Джеруй. В сентябре на объекте велись пусконаладочные работы. На участке открытых горных работ находилось 60 единиц большегрузной техники. В проект уже вложено 384,2 миллиона долларов. Общая сумма инвестиций ожидается на уровне 600 миллионов долларов. Это один из крупнейших проектов с российскими инвестициями в Киргизии.

Технический проект предусматривает, что из руды, добытой в карьере месторождения, будет произведено около 58,6 тонны золота, из добытой подземным способом (штольни с подземным обрушением) — около 29,7 тонн.