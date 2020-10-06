МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Букмекеры могли бы увеличить целевые отчисления на поддержку спортивных организаций, считает министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин готов подготовить соответствующие предложения, президент РФ инициативу поддержал.

"В докладе Олега Николаевича (Кожемяко, губернатора Приморского края — ред.) говорилось о том, что букмекеры делают целевые отчисления на поддержку спортивных организаций. И, действительно, 30 миллиардов рублей прибыль за 2019 год, целевые отчисления — 1,2 миллиарда, а налоги уплаченные — 770 миллионов", — сообщил Силуанов, выступая на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

"Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, в пару раз точно, увеличить эти целевые отчисления. Были бы дополнительные ресурсы, с одной стороны, а с другой стороны — нужно более четко обеспечить контроль за распределением этих денег. Если будут такие поручения мы эти вопросы отработаем", — добавил глава Минфина.

"Антон Германович, с вашим предложениями полностью согласен, оформите их соответствующим образом", — ответил в свою очередь президент РФ Владимир Путин.

Силуанов в своем выступлении также отметил, что Минфин поддерживает новую стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года.

"Единственное, что вопрос по деньгам, у нас трехлетка она укладывается в показатели стратегии, а потом объемы возрастают в два раза, надо нам еще в правительстве будет посмотреть, поработать над реалистичностью этих денег", — заметил глава Минфина.