МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, говорится в сообщении министерства.

"Упрощенная процедура выдачи марок на алкогольную продукцию требует лишь предоставления заявления, поданного через ЕГАИС. Необходимость подавать все остальные документы и декларации для бизнеса отпадет. Это значительно снизит административные и временные издержки для представителей отрасли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году "помарочного" учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции.

Предусмотрена также унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя – теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки. "Таким образом, полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве – Росалкогольрегулировании", — добавляется в сообщении.

Проект постановления будет опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь — акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.

Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Правительство РФ в апреле внесло в Госдуму законопроект об унификации марок: предполагается, что спецмарки будут наноситься не только на произведенную, но и на ввозимую в Россию алкогольную продукцию. В июне проект был принят в первом чтении.

Также предлагается повысить стоимость федеральной специальной марки для алкогольной продукции на 12% — до 1,89 рубля, говорится в сообщении министерства. Нынешняя стоимость марки была установлена в 2018 году и с тех пор не индексировалась.

"В рамках общественного обсуждения предлагается определить оптимальный уровень цены, который позволит производителю обеспечить необходимый уровень качества марки для их эффективного применения, и одновременно не будет обременительным для бизнеса. Проектом постановления предлагается установить цену одной марки в размере 1,89 рублей – это на 20 копеек больше, чем установлено сейчас (стоимость марки в настоящее время составляет 1,69 рублей)", — говорится в сообщении.