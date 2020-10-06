С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристический кэшбэк в рамках первого этапа ее реализации, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Несмотря на ряд ограничений, падение доходов населения и многие другие факторы, мы увидели огромный интерес к программе "Туристический кэшбэк". Всего более 70 тысяч граждан приобрели туры на 1,5 миллиарда рублей", — сообщила журналистам Догузова.

По ее словам, средняя стоимость тура в рамках первого периода программы составила от 50 до 60 тысяч рублей, соответственно наиболее частый кэшбэк, который получали туристы, — это 10 тысяч рублей.

"Мы рассчитываем сделать эту программу как системную меру поддержки отрасли на следующие годы, а также добавить ее в нацпроект по туризму, над которым мы сейчас работаем", — добавила Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что сайт "мирпутешествий.рф" будет модифицирован и обновлен ко второму этапу программы, который стартует с 15 октября.

Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: 5 тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при туре от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при туре стоимостью от 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тысяч рублей.