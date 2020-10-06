МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские производители мультфильмов получат субсидии на дублирование и рекламу за рубежом своих анимационных фильмов, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития.

Как отмечается в сообщении, глава Минэкономразвития Максим Решетников подписал комплект приказов о заключении соответствующих соглашений. Получателями субсидий, в частности, станут АО "Детский канал" и ООО "Визарт фильм".

"За счет субсидий будут профинансированы расходы в том числе на дублирование и рекламу за рубежом анимационных фильмов "Гензель и Гретель", "Руслан и Людмила", "Снежная королева-5" и анимационных сериалов "Снежная Королева: Хранители Чудес" и "Тима и Тома", — говорится в сообщении.

"В ближайшее время планируется предоставить субсидии еще 6 кинокомпаниям и анимационным студиям и одной IT-компании. Всего на субсидии в 2020 году предусмотрено 300 миллионов рублей, из которых будет распределено 259 миллионов. Конкурс на оставшийся 41 миллион будет объявлен в начале октября", — добавили в пресс-службе министерства.

В министерстве напомнили, что программа господдержки, направленная на увеличение объема экспорта российской аудиовизуальной и IT-продукции, разработана Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром. Средства предоставляются для авансирования затрат, возникающих в случае международного маркетингового продвижения, а также языковой адаптации продукции российского производства (аудиовизуальная и ИТ продукция). Размер субсидий составляет до 80% от затрат организаций, предусмотренных на продвижение и адаптацию продукции.