МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Не менее 10% магазинов в России может закрыться до конца года, на это влияет продолжающаяся консолидация на рынке торговли, которая продолжится и в будущем, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

"По нашим оценкам, до конца этого года не менее 10% магазинов будет закрыто. Это неминуемо, к сожалению, и это, в свою очередь, связано, в том числе, с консолидацией отрасли, о которой я говорил выше", — сказал Федяков на конференции "Яндекс для FMCG" во вторник.

Он отметил, что компании, которые занимают лидирующие позиции в российской торговле, в целом являются более технологичными, а также могут инвестировать средства в развитие новых технологий. При этом ведущие компании лучше подготовлены к резким изменениям на рынке и быстрее могут к ним адаптироваться. "В текущий момент мы, конечно же, ожидаем продолжения консолидации отрасли", — добавил эксперт.

"Нам, на самом деле, есть куда еще консолидироваться: если сравнить с аналогичными цифрами по развитым странам Европы, Америки, то там уровень консолидации в несколько раз выше, чем пока еще в России. Но, помимо консолидации, усиливается межформатная конкуренция. Она была и до этого, но сейчас это особенно остро начнет ощущаться", — продолжил гендиректор InfoLine.

По его словам, для розничных компаний важным сейчас становится поддерживать положительную динамику продаж, и они активно развивают новые товарные категории. "Но, помимо межформатной конкуренции, на нашем рынке появляется новое явление под названием "межканальная конкуренция", — отметил эксперт.

Так, интернет-магазины начинают активно заниматься продажей продуктов питания, усиливается кооперация между сетями общественного питания и ритейлерами. "Это надо, безусловно, учитывать в своей деятельности: конкуренция будет только усиливаться. Но в то же время та парадигма развития рынка, которая была в предыдущие годы, которая была связана с конкурентной борьбой, в моем понимании должна смениться на парадигму партнерства, кооперации", — сказал Федяков.

"Потому что те новые решения, которые потребуются от бизнеса для сохранения положительной динамики, становятся все более и более технологичными, и даже лидеры отрасли, даже самые крупные компании не в состоянии зачастую самостоятельно подобные решения разработать и без партнерства, без кооперации внедрить на нашем рынке", — заключил он.