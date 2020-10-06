МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Импортный алкоголь в России, как и произведенный внутри страны, с 1 января 2021 года будет маркироваться федеральными специальными марками, говорится в сообщении пресс-службы "Гознака".

"Гознак" начал подготовку к внедрению маркировки едиными федеральными специальными марками алкогольной продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации. С 1 января 2021 года такими марками будет маркироваться продукция, как произведенная в России, так и импортируемая на ее территорию", — сказано в сообщении.

Как пояснили в "Гознаке", в соответствии с упрощенным порядком маркировки алкогольной продукции, разработанным Минфином России, планируется значительное сокращение времени, которое должно пройти с момента размещения заказа на изготовление марок до их получения заказчиком.

Помимо этого, весь сопутствующий документооборот планируется перевести в цифровой формат. Реализация таких изменений потребует дополнительных затрат, которые, наряду с индексацией стоимости марки на уровень инфляции, были учтены в планируемом изменении цен на изготовление федеральных специальных марок в рамках обсуждаемого порядка маркировки.

Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь — акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.

Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Правительство РФ в апреле внесло в Госдуму законопроект об унификации марок: предполагается, что спецмарки будут наноситься не только на произведенную, но и на ввозимую в Россию алкогольную продукцию. В июне проект был принят в первом чтении.

Во вторник Минфин РФ сообщил о подготовке упрощенных правил изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь. Проект, в частности, предусматривает унификацию типа марок для импортного и отечественного алкоголя: теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки.