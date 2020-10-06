ПОНИЗОВКА (Крым), 6 окт — ПРАЙМ. Лекарство от коронавируса в России будет стоить столько же, столько в референтной стране с самой низкой ценой на него, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Лекарства — в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоит 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим", — сказал он.

Препарат "Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, стоимость российского препарата от COVID-19 "Авифавир" в аптеках будет составлять порядка 8 тысяч рублей, производители намерены работать над снижением цены в дальнейшем. Он также отметил, что в будущем возможно включение препарата в перечень жизненно важных лекарств в России. После этого, цену на препарат можно будет законодательно регулировать.