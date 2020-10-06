МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную, говорится в сообщении министерства.

Росстат во вторник опубликовал оценку индекса потребительских цен в сентябре 2020 года. По данным статистического ведомства, сахар-песок в России в прошлом месяце подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло — на 2,63%. По сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно, к сентябрю 2019 года — 12,12% и 6,61% соответственно.

"Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную", — сообщает министерство. По данным Минсельхоза на 30 сентября, цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на сахар составили 35,12 рубля за килограмм (с НДС).

"По причине значительного роста производства цена на сахар в 2019 году снизилась, и в 2020 году произошло ее восстановление, чему в том числе способствовал низкий прогноз по урожаю сахарной свеклы в связи с засухой", — добавляет аграрное ведомство.

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление. Объем производства свекловичного сахара в 2019-2020 сельскохозяйственном году в России составил порядка 7,6 миллиона тонн, а его потребление — порядка 6 миллионов тонн. Значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов, что в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар.

Так, в конце 2019 года и начале 2020 года оптовые цены на сахар были вдвое ниже, чем в конце 2018 года, и находились на многолетних минимумах. По данным Росстата, посевные площади под сахарную свеклу в России в хозяйствах всех категорий в 2020 году составили 927,8 тысячи гектаров, что на 19% меньше, чем годом ранее.