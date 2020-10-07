ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт — ПРАЙМ. Финский производитель продуктов питания Valio, объявил о смене генерального директора в России, впервые им станет гражданин РФ — Елена Кипенёва, рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна.

ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге все эти годы подразделением руководили финны.

"Елена Кипенёва работает в компании Valio более 8 лет. Благодаря глубокому знанию молочного рынка, многолетнему опыту работы в Valio, а также разностороннему образованию, в том числе, в области финансов и менеджмента, Елена может комплексно и широко оценивать бизнес-процессы, выбирая наиболее перспективные направления для развития подразделения", — отметили в компании.

Нынешний директор, финн Кари Финска — продолжит работу в Valio в Финляндии. Кипенёва приступит к своим обязанностям с января 2021 года.

Valio Oy — финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — 4 тысячи человек.