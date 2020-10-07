МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. К концу 2020 года планируется открыть 5 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, одной из первых начнет работу станция "Подольск" МЦД-2. Всего до этого было открыто 60 станций МЦД с общей протяженностью путей в 132 км, при этом на 20 станциях можно сделать пересадку на метро и МЦК. В планах города – открыть еще три диаметра к 2025 году.

За счет новой билетной системы пассажиры смогли сэкономить более 850 миллионов рублей при поездках на МЦД, отметил ранее заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов. На большинстве маршрутов карта "Тройка" позволяет сэкономить на поездке, так как, например, при использовании тарифа "Кошелек" пересадка на метро и МЦК становится бесплатной в течение 90 минут после первой валидации.

Сейчас на маршрутах МЦД курсируют вместе с другими поездами инновационные "Иволги" Тверского вагоностроительного завода "Трансмашхолдинга". Планируется запустить дополнительные 180 вагонов "Иволги" на МЦД-1 и МЦД-2. Стоимость новых вагонов – 18 млрд рублей.

Более 80 вагонов "Иволги" уже поступили в распоряжение оператора, АО "Центральная ППК", сообщают в компании. Удлиненные до 11 вагонов без сцепки составы сегодня курсируют по МЦД. В целом, количество вагонов в "Иволге" можно менять в зависимости от пассажиропотока, что выгодно отличает состав от зарубежных аналогов. В салоне поезда нет тамбуров, предусмотрено множество поручней для безопасного проезда стоя, на информационных табло отражается текущая информация о поездке, есть Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки гаджетов, крепления для велосипедов, туалеты.

В "Иволгах" постоянно работают специальные амальгамные бактерицидные УФ-лампы высокой мощности, аналогичные тем, что применяются в медучреждениях. В каждом вагоне поезда работает две такие установки, обеззараживающие по 2500 м3/час. Дополнительная установка работает в кабине машиниста. Эффективность системы доказана в ходе испытаний, проведенных профильным институтом Роспотребнадзора. В период нестабильной эпидемиологической обстановки системы обеззараживания в "Иволгах" работают постоянно, даже когда составы находятся на стоянке в депо.

Кроме того, в "Иволгах" не менее трех раз в день проводят дополнительную дезинфекцию безопасными средствами, рекомендованными Роспотребнадзором, а ночью обрабатывают составы холодным туманом, убивающим почти 100% микробов.

Вместе с тем дезинфекции подергается и вся пассажирская зона МЦД.