МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

"Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", — написал он в своем аккаунте в Facebook.

"Роснано", по его словам, по-прежнему работает удаленно. "Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья", — добавил Чубайс.