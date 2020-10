МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Автожурналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года. Как пишет Motor, как и прежде, он разделил победителей на две категории: "Лучший суперкар" (SuperCar of the Year) и "Лучший народный автомобиль" (People’s Car of the Year).

По мнению Кларксона, звания лучшего суперкара заслуживает Eagle Lightweight GT — реплика гоночного Jaguar E-Type, построенная на агрегатах модели первой серии. Ретрокупе с алюминиевым кузовом ручной работы немногим отличится от оригинала, но заметно его мощнее: под капотом автомобиля установлен рядный шестицилиндровый двигатель объемом 4,7 литра, развивающий 385 сил и 508 Нм момента.

Другими особенностями спорткупе является полностью алюминиевый кузов ручной работы, титановый выхлоп, регулируемые амортизаторы в подвеске, 16-дюймовые колеса из магниевого сплава и комфортабельный салон, дизайн и качество отделки.

Номинацию «Лучший народный автомобиль» Кларксон присудил также «британцу». Это лимитированный хот-хэтч MINI John Cooper Works GP, тираж которого составит всего три тысячи экземпляров. Самый мощный автомобиль в истории бренда оснащен 306-сильной «турбочетверкой» M Perfomance от кроссовера BMW X2 M35i и набирает "сотню" всего за 5,2 секунды.