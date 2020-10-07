МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рост цен на сахар и подсолнечное масло в России с 29 сентября по 5 октября ускорился еще сильнее, чем на предыдущей неделе, кроме того, продолжили дорожать куриные яйца, гречка и помидоры, однако подешевели огурцы, следует из сообщения Росстата. Сахар стремительно дорожает: чем это закончится

"За период с 29 сентября по 5 октября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 4,6%. Подорожание на 6% и более отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в Псковской области и Кабардино-Балкарской Республике — на 11,5% и 11% соответственно", — говорится в сообщении.

"За этот же период увеличились цены на масло подсолнечное — на 1,6%. Повышение на 3% и более отмечено в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе в Карачаево-Черкесской Республике и Новосибирской области — на 9,1% и 7% соответственно", — добавляет статистическое ведомство. В Башкирии подсолнечное масло подешевело на 0,8%, в Калужской области — на 0,4%.

По сравнению с концом декабря 2019 года цены на сахар к 5 октября выросли на 37,5%. Неделей ранее, с 22 по 28 сентября, сахар в России подорожал на 3,1% к дате предыдущей регистрации цен, с 15 по 21 сентября — на 2,3%. Подсолнечное масло дорожало соответственно на 1,1% и на 0,9%, цены к концу прошлого года повысились на 8,4%. С 29 сентября по 5 октября цены на куриные яйца увеличились на 1,2% (неделей ранее — на 0,7%), гречка подорожала на 0,4% (неделей ранее — на 0,2%), рис — на 0,1% (как и неделей ранее).

Среди остальных продуктов выросли цены мороженую рыбу (на 0,6%), говядину, полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, маргарин и творог жирный (на 0,2%). Одновременно на 0,1% снизились цены на вареную колбасу, мясные консервы, сливочное масло, пастеризованное молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, карамель, соль и пшено.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на яблоки — 3,1%, морковь — 2,5%, капусту белокочанную — 2%. В то же время цены на помидоры увеличились на 1,9%", — добавляет статистическое ведомство. Картофель подорожал на 0,2%, свежие огурцы подешевели на 0,2%.

За предыдущий отчетный период картофель подешевел на 1,3%, капуста — на 2,1%, лук — на 1,6%, морковь — на 2,5%, яблоки — на 3%. При этом цены на помидоры тогда выросли на 2,3%, огурцы подорожали на 0,6%.